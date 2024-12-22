Подъяпольский хочет остаться в «Динамо»: «С удовольствием. Уже были разговоры о продлении контракта. Договоримся, думаю»
Владислав Подъяпольский хочет и дальше играть за «Динамо».
«У нас уже были разговоры относительно продления контракта. Я сказал, что за. Я хочу остаться в «Динамо». Мне здесь все нравится, и меня все устраивает.
Пока что разговоры на паузе, потому что у меня идет процесс небольшой адаптации, и меня с этим отпустили. Будем решать через агента. Думаю, что договоримся. Я только с удовольствием», – сказал голкипер, перешедший в московский клуб из «Лады».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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