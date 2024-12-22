Ротенберг о 3:2 с «Адмиралом»: «Галенюк забросил, но до этого ошибся. Сказал мне: «Я скоро забью. Не сажайте меня». Это хоккейная терминология»

Роман Ротенберг прокомментировал шайбу Данилы Галенюка в ворота «Адмирала».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали победу в овертайме со счетом 3:2. 24-летний защитник сравнял счет в середине третьего периода.

– Второй гол «Адмирала». Даниил Гутик принял передачу, и показалось, что момент пограничный. Не было мысли взять запрос на положение «вне игры»?

– Просто он подкрался сзади. Надо было крутить головой. Данила просто его не заметил, хотя Гутик – высокий.

Галенюк дебютировал в 2017 году. То есть уже прошло какое-то время. Сегодня забросил важнейшую шайбу. Но до этого ошибся. Сказал мне на лавке: «Я скоро забью. Не сажайте меня». Ответил за свои слова. Молодец.

– Попросил не сажать?

– Это такое выражение хоккейное. «Не сажайте меня» – хоккейная терминология. Спасибо большое, ждем ваших вопросов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски»