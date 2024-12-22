Ротенберг о 3:2 с «Адмиралом»: «Галенюк забросил, но до этого ошибся. Сказал мне: «Я скоро забью. Не сажайте меня». Это хоккейная терминология»
В матче Фонбет чемпионата КХЛ армейцы одержали победу в овертайме со счетом 3:2. 24-летний защитник сравнял счет в середине третьего периода.
– Второй гол «Адмирала». Даниил Гутик принял передачу, и показалось, что момент пограничный. Не было мысли взять запрос на положение «вне игры»?
– Просто он подкрался сзади. Надо было крутить головой. Данила просто его не заметил, хотя Гутик – высокий.
Галенюк дебютировал в 2017 году. То есть уже прошло какое-то время. Сегодня забросил важнейшую шайбу. Но до этого ошибся. Сказал мне на лавке: «Я скоро забью. Не сажайте меня». Ответил за свои слова. Молодец.
– Попросил не сажать?
– Это такое выражение хоккейное. «Не сажайте меня» – хоккейная терминология. Спасибо большое, ждем ваших вопросов, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг – менеджерам «Монреаля»: «Мы очень уважаем Канаду и клуб. России исторически была близка французская культура. В Российской империи все говорили по‑французски»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий