Ротенберг об «Адмирале»: «Самая высокая команда в КХЛ, строят забор на синей линии, как сборная Латвии – такая система игры. В плей-офф многим могут создать сложности»

Роман Ротенберг сравнил «Адмирал» со сборной Латвии.

СКА обыграл владивостокский клуб в домашнем матче в Фонбет Чемпионата КХЛ (3:2 ОТ).

– Второй раз в сезоне вам «Адмирал» треплет нервы. В чем самые непроходимые моменты этой команды, что вы с ней бодаетесь второй раз? Даже с одним и тем же счетом.

– Не с одним и тем же счетом. В пользу СКА в этот раз. Статистика не врет.

– В пользу хозяев.

– Что касается игры в Владивостоке, все знают, насколько здорово «Адмирал» играет у себя дома. Маленькая, еще меньше площадка, совсем узкая. У них крупная команда, самая высокая в лиге. Мы на втором месте.

Они пользуются габаритами. Здорово играют в обороне, очень агрессивно. Ловят все шайбы на себя, играют на контратаках, любую ошибку стараются использовать, в зоне атаки поднимают шайбу наверх, бросают. Очень много подставлений, на пятаке работают здорово.

Очень хороший коллектив, здорово играют в обороне. И, конечно, этот забор, который строится на синей линии – ну это, я говорю, сборная Латвии , это один в один. Это надо уважать.

Это такая система игры. Мы это уважаем, понимаем. Надо это пройти. Наши ребята допускали индивидуальные ошибки, в начале игры особенно. И были какие-то невынужденные потери.

Но это связано как раз таки с этим эмоциональным состоянием команды. За 9 дней сыграть 6 матчей против сильнейших команд. И одна игра была на следующий день, то есть бэк-ту-бэк матч. Непросто для наших ребят, но тем важнее эта победа.

Сильный соперник, здорово обороняются, очень организованная команда. Я думаю, что эта команда может в плей-офф многим создать сложности. Хорошо играет вратарь. Честно. Очень здорово играет вратарь, – сказал главный тренер СКА и «России 25».