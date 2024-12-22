Типпет с 1+3, Хишир с 1+2 и Макдэвид с 0+3 – звезды дня в НХЛ
Оуэн Типпет, Нико Хишир и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 3 (0+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).
Вторая звезда – капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир с 3 (1+2) очками в матче с «Питтсбургом» (3:0).
Первая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с 4 (1+3) очками в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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