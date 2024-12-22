Типпет с 1+3, Хишир с 1+2 и Макдэвид с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Оуэн Типпет, Нико Хишир и Коннор Макдэвид – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – капитан «Эдмонтона » Коннор Макдэвид с 3 (0+3) очками в матче с «Сан-Хосе» (3:2 ОТ).

Вторая звезда – капитан «Нью-Джерси » Нико Хишир с 3 (1+2) очками в матче с «Питтсбургом» (3:0).

Первая звезда – форвард «Филадельфии» Оуэн Типпет с 4 (1+3) очками в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ).