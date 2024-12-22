«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 подряд – в основное время. Клуб опустился на последнее место в НХЛ

«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 – в основное время.

«Сэйбрс» уступили «Бостону » (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Команда под руководством Линди Раффа опустилась на последнее место в лиге (26 очков в 34 играх, «Чикаго » с аналогичным результатом стоит выше за счет большего числа побед в основное время).

В следующем матче «Баффало » сыграет с «Айлендерс» в гостях (23 декабря, начало по московскому времени – 24 декабря в 03:30).

Серия из 13 поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) является 3-й по продолжительности в истории клуба.

В сезоне-2020/21 он повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).

Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время). Напомним, что «Сэйбрс» не выходят в плей-офф с 2011 года.