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«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 подряд – в основное время. Клуб опустился на последнее место в НХЛ

«Баффало» проиграл 13 матчей подряд и 6 – в основное время.

«Сэйбрс» уступили «Бостону» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ

Команда под руководством Линди Раффа опустилась на последнее место в лиге (26 очков в 34 играх, «Чикаго» с аналогичным результатом стоит выше за счет большего числа побед в основное время). 

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Айлендерс» в гостях (23 декабря, начало по московскому времени – 24 декабря в 03:30). 

Серия из 13 поражений (с учетом проигрышей за пределами основного времени) является 3-й по продолжительности в истории клуба.

В сезоне-2020/21 он повторил антирекорд лиги по продолжительности такой серии (18 игр, столько же было у «Питтсбурга» в сезоне-2003/04).

Также у команды была серия из 14 поражений подряд (2014/15, причем здесь все – в основное время). Напомним, что «Сэйбрс» не выходят в плей-офф с 2011 года.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛинди Рафф
logoБаффало
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logoНХЛ
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