«Питтсбург» завершил матч с «Нью-Джерси» с 12 бросками в створ – худший результат клуба в регулярках с 2008 года. Антирекорд – 11
«Питтсбург» завершил матч с «Нью-Джерси» с 12 бросками в створ.
«Пингвинс» проиграли «Девилс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
Вратарь «Нью-Джерси» Якоб Маркстрем сыграл на ноль, отразив 12 бросков.
Результат «Питтсбурга» по броскам в створ стал худшим для команды в рамках регулярок с октября 2008 года. Тогда у пенсильванцев было 11 бросков в створ в матче с «Сан-Хосе» (1:2), что стало повторением клубного антирекорда.
В плей-офф худшим результатом являются 12 бросков в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2017 против «Нэшвилла» (5:3).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
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