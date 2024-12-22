«Питтсбург» завершил матч с «Нью-Джерси» с 12 бросками в створ – худший результат клуба в регулярках с 2008 года. Антирекорд – 11

«Питтсбург» завершил матч с «Нью-Джерси» с 12 бросками в створ.

«Пингвинс» проиграли «Девилс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

Вратарь «Нью-Джерси » Якоб Маркстрем сыграл на ноль, отразив 12 бросков.

Результат «Питтсбурга » по броскам в створ стал худшим для команды в рамках регулярок с октября 2008 года. Тогда у пенсильванцев было 11 бросков в створ в матче с «Сан-Хосе» (1:2), что стало повторением клубного антирекорда.

В плей-офф худшим результатом являются 12 бросков в первом матче финальной серии Кубка Стэнли-2017 против «Нэшвилла» (5:3).