Костюченок о 5:1 с «Сибирью»: «Амур» отработал от начала и до конца, забил красивые голы. Очень понравилась игра во всех линиях»

Виктор Костюченок оценил победу «Амура» над «Сибирью» (5:1).

«Мы отработали от начала и до конца, забили красивые голы. Очень понравилась игра во всех линиях: и в средней зоне, и в атаке, и в обороне», – сказал и.о. тренера «Амура ».