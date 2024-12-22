Костюченок о 5:1 с «Сибирью»: «Амур» отработал от начала и до конца, забил красивые голы. Очень понравилась игра во всех линиях»
Виктор Костюченок оценил победу «Амура» над «Сибирью» (5:1).
«Мы отработали от начала и до конца, забили красивые голы. Очень понравилась игра во всех линиях: и в средней зоне, и в атаке, и в обороне», – сказал и.о. тренера «Амура».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем