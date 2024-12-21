Епанчинцев об 1:5 от «Амура»: «Сибирь» хотела достать из себя резерв, который мы видим на тренировках. Драка может завести команду, но я не сторонник просить игроков об этом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Амуром».

Новосибирский клуб проиграл со счетом 1:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Ключевой момент был во втором периоде. Сравняли, но быстро пропустили. Взяли челлендж на помеху вратарю, но шайбы засчитали.

Соперник здорово сыграл в обороне, отмечу вратаря. У нас побежали атаковать даже защитники, мы хотели забить, но этого мало. Проиграли по делу.

– После игры с «Авангардом» вы отмечали самоотдачу и ждали, что после паузы будет лучше.

– Мы смотрим и проверяем состояние, но есть и игровые качества, они на первом плане. Мы хотим достать из себя резерв, который мы видим на тренировках и играх.

– «Сибирь» не дралась в этом сезоне. Вас это смущает?

– Меня это смущает. Можно было где‑то завести сегодня. Хотели перевернуть ход матча, забить. Хотели достать наши резервы. Драка может завести команду, сделать размен.

Но я не сторонник. Можно попросить любого игрока это сделать, но я таким не занимаюсь, – сказал Епанчинцев.