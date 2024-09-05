Якушев о России на ОИ-2026: «Что там Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все уже решено – никто нас никуда не допустит»

Александр Якушев считает, что сборную России не допустят на Олимпиаду-2026

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«Да что там этот Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все давно уже решено не в нашу пользу. Никто нас никуда не допустит. Так что не надо слушать, что там Тардиф говорит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев .