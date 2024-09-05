  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якушев о России на ОИ-2026: «Что там Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все уже решено – никто нас никуда не допустит»
1

Якушев о России на ОИ-2026: «Что там Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все уже решено – никто нас никуда не допустит»

Александр Якушев считает, что сборную России не допустят на Олимпиаду-2026

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что французская сборная может заменить Россию на ОИ-2026, если россиян не допустят на Олимпийские игры. Ранее Россия по решению ИИХФ пропустили три чемпионата мира подряд.

«Да что там этот Тардиф говорит?! Верить ему нельзя, все давно уже решено не в нашу пользу. Никто нас никуда не допустит. Так что не надо слушать, что там Тардиф говорит», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Все про спорт»
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКХЛ
logoСборная Франции по хоккею
logoАлександр Якушев
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
logoЛюк Тардиф
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Министр спорта Беларуси о России на ОИ-2026: «Преемница СССР, одна из мощнейших стран, и сегодня исключить ее? Недопуск по надуманным условиям и принципам несправедлив»
258 минут назад
Быков о России на ОИ-2026: «Как говорится: «Собаки лают, караван идет». Надо нацеливаться, что ребята будут играть, история показывает – как бы нас ни пытались тормозить, ничего не выходит»
1сегодня, 12:43
Александр Кожевников: «России на ОИ не будет из-за ИИХФ – там работают негодяи, продвигающие русофобию. Всякие шведы, финны по соплям получали от СССР и продвигают Францию на наше место»
13вчера, 20:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гендиректор «Динамо» о посещении «Хатыни»: «В мире идет информационная война, Кудашов правильно сказал: «Кто не помнит прошлого, у того нет будущего». Он повез ребят туда, чтобы показать зверства войны»
11 минут назад
КХЛ. СКА в гостях у «Металлурга», «Ак Барс» против «Салавата», ЦСКА сыграет со «Спартаком» 
12647 минут назадLive
Министр спорта Беларуси о России на ОИ-2026: «Преемница СССР, одна из мощнейших стран, и сегодня исключить ее? Недопуск по надуманным условиям и принципам несправедлив»
258 минут назад
Суд взыскал 1,6 млрд рублей в пользу Радулова и приговорил экс-директора Транснационального банка к 12 годам колонии
30сегодня, 13:35
Третьяк о Суперсерии-1972: «Уникальное событие – как полет Гагарина в космос. Самые выдающиеся матчи в истории хоккея, мы обязаны помнить спортивный подвиг, учить молодежь патриотизму»
38сегодня, 12:18
«Ак Барс» показал новую форму из переработанного пластика с зелеными листьями на рукавах и воротнике. Сегодня казанцы сыграют в ней против «Салавата»
11сегодня, 11:52Фото
Олег Браташ: «Почему ребятам не выпить пива в отпуске? Я не ханжа, просто всему свое время, делу время, потехе – час»
2сегодня, 11:05
Экс-директор «Трактора» Баландин о Кузнецове: «Ему фартило со страшной силой, но он выбрал свой путь. Я говорил: «Того Женьку больше не увидите». Что потеряно годами, не соберешь крохами»
14сегодня, 10:37
Ковальчук о Кузнецове: «Элитный хоккеист, звезда. Его возвращение в КХЛ – супер, в любом городе многие будут приходить на матчи СКА»
20сегодня, 09:34
Защитник «Амура» Ли о России: «Для меня честь быть гражданином, круто, что мне предложили паспорт. Надеюсь жить в Хабаровске еще долго, мог бы работать здесь тренером после завершения карьеры»
4сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Самолет «Северстали» подал сигнал бедствия по пути в Москву – сработала пожарная сигнализация в багажном отсеке. Sukhoi Superjet сел в Шереметьево, пожар на борту не обнаружили
230 минут назад
Кузнецов сыграет в третьем звене с Демидовым и Рендуличем против «Металлурга»
5сегодня, 13:18Фото
Гендиректор «Динамо» о селекции: «На бумаге имена Комтуа, Слепышев, Сергеев звучат громко, в жизни часто все по-другому. Нужно оценивать в конце сезона»
сегодня, 12:59
Быков о России на ОИ-2026: «Как говорится: «Собаки лают, караван идет». Надо нацеливаться, что ребята будут играть, история показывает – как бы нас ни пытались тормозить, ничего не выходит»
1сегодня, 12:43
Щитов о латинице в КХЛ: «Поддерживаю кириллицу, все должно быть на русском, Россия – великая страна, учите наш язык. Не видел, чтобы в Китае транслировали КХЛ»
5сегодня, 12:04
Владислав Третьяк: «Гретцки советовал выбирать «Рейнджерс», потому что в Нью‑Йорке больше платят, я настаивал, что мне больше нравится «Монреаль»
4сегодня, 11:40
Ковальчук о погоне Овечкина за Гретцки: «Побьет рекорд 100%, не важно, в этом году или нет. С давлением Александр справляться умеет, не стоит переживать»
сегодня, 11:15
Хайруллин о переезде СКА: «В Ледовом родные стены помогут, и мы выиграем наш любимый Кубок Гагарина, дай бог»
5сегодня, 10:52
Монсон стал тренером в МХК «Гранит-Чехов»: «Смогу передать опыт молодым хоккеистам, выведем физическую подготовку команды на новый уровень»
2сегодня, 10:22Фото
Браташ о сезоне: «Цель «Лады» – Кубок Гагарина, наш бюджет далек от грандов, но мы можем ставить задачи выше, чем у руководства»
сегодня, 10:05