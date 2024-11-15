«Дзюба впереди Овечкина по медийности и узнаваемости. Александр играет за океаном, приковано внимание в плане рекорда». Агент Артема сравнил спортсменов
Нападающий «Акрона» ранее дал резонансное интервью «Матч ТВ».
«Странно читать опусы про то, что Дзюба сам спродюсировал это интервью. Будто ему не хватает внимания, пиар-машина запущена и так далее.
Знаете, я могу на своем примере сказать: несколько раз в месяц получаю звонки от многих журналистов – из спортивных изданий и не только – по поводу того, чтобы сделать интервью с Артемом. Не говоря уже про запросы на съемки в кино, всяких шоу и так далее. Дзюба вообще не страдает от отсутствия внимания медиа, журналистов, блогеров.
Более того, за это интервью была настоящая драка. Часть журналистов и ряд изданий на меня даже немного обиделись, потому что мы отдали это интервью «Матч ТВ», а другие ждут годами.
Но тут была действительно давняя история: коллеги очень долго прорабатывали этот вопрос, мы давно договорились, и просто нужно было дождаться, чтобы все звезды сошлись.
У Дзюбы все в порядке с медийностью. Он самый медийный наш спортсмен сейчас, может быть, наравне с Александром Овечкиным. По поводу гонки их рекордов сам Артем сказал: рекорд Овечкина важнее.
Но опять же здесь вопрос аудитории: все равно Александр играет за океаном, и понятно, что к нему приковано сейчас огромное внимание в плане рекорда.
С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне – а где-то Артем, может, и впереди. Именно по медийности и узнаваемости», – сказал представитель футболиста Леонид Гольдман.
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