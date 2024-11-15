«Дзюба впереди Овечкина по медийности и узнаваемости. Александр играет за океаном, приковано внимание в плане рекорда». Агент Артема сравнил спортсменов

Леонид Гольдман сравнил уровень узнаваемости Александра Овечкина и Артема Дзюбы.

Нападающий «Акрона » ранее дал резонансное интервью «Матч ТВ».

«Странно читать опусы про то, что Дзюба сам спродюсировал это интервью. Будто ему не хватает внимания, пиар-машина запущена и так далее.

Знаете, я могу на своем примере сказать: несколько раз в месяц получаю звонки от многих журналистов – из спортивных изданий и не только – по поводу того, чтобы сделать интервью с Артемом. Не говоря уже про запросы на съемки в кино, всяких шоу и так далее. Дзюба вообще не страдает от отсутствия внимания медиа, журналистов, блогеров.

Более того, за это интервью была настоящая драка. Часть журналистов и ряд изданий на меня даже немного обиделись, потому что мы отдали это интервью «Матч ТВ», а другие ждут годами.

Но тут была действительно давняя история: коллеги очень долго прорабатывали этот вопрос, мы давно договорились, и просто нужно было дождаться, чтобы все звезды сошлись.

У Дзюбы все в порядке с медийностью. Он самый медийный наш спортсмен сейчас, может быть, наравне с Александром Овечкиным . По поводу гонки их рекордов сам Артем сказал: рекорд Овечкина важнее .

Но опять же здесь вопрос аудитории: все равно Александр играет за океаном, и понятно, что к нему приковано сейчас огромное внимание в плане рекорда.

С точки зрения медийности околоспортивной они примерно на одном уровне – а где-то Артем, может, и впереди. Именно по медийности и узнаваемости», – сказал представитель футболиста Леонид Гольдман .