«Сочи» и Сероух продлили контракт на год. Форвард набрал 18 очков в 28 матчах сезона КХЛ
Даниил Сероух продлил соглашение с «Сочи».
27-летний нападающий подписал новый договор с южанами до 2026 года.
Хоккеист проводит второй сезон в «Сочи».
В нынешнем сезоне Даниил Сероух набрал 18 (7+11) очков в 28 матчах Фонбет чемпионате при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 17:02.
На данный момент в лиге форвард сыграл 70 игр в общей сложности и отметился 29 (15+15) балламми за результативность.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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