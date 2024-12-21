«Сочи» и Сероух продлили контракт на год. Форвард набрал 18 очков в 28 матчах сезона КХЛ

Даниил Сероух продлил соглашение с «Сочи».

27-летний нападающий подписал новый договор с южанами до 2026 года.

Хоккеист проводит второй сезон в «Сочи ».

В нынешнем сезоне Даниил Сероух набрал 18 (7+11) очков в 28 матчах Фонбет чемпионате при полезности «минус 4» и среднем игровом времени 17:02.

На данный момент в лиге форвард сыграл 70 игр в общей сложности и отметился 29 (15+15) балламми за результативность.