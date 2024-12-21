Ротенберг поздравил фан-сектор СКА с 41-летием: «Очень важные люди для команды – без них мы бы меньше радовались победам. Рады, что вы с нами»

Роман Ротенберг поздравил фан-сектор СКА с 41-летием.

«41 год исполнился фан-сектору СКА ! Очень важные люди для команды – без них мы бы меньше радовались победам. Мы играем для наших болельщиков, очень ценим, что свое время и эмоции они отдают СКА.

Наши фанаты – люди, для которых хоккей и клуб стали частью жизни, частью семьи. Такая преданность восхищают и вдохновляют. За 41 год за плечами у наших фанатов несколько домашних стадионов, тысячи выездных игр, больше сотни городов в разных странах – они никогда не оставляют команду в одиночестве. Везде мы чувствуем их поддержку, видим клубные шарфы, флаги и баннеры. Огромное спасибо каждому из вас от команды и меня лично! Желаю вам побольше позитивных эмоций на хоккейных аренах и за их пределами.

В СКА рады, что вы с нами, впереди у нас много совместных побед!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг .