Точилкин о КХЛ: «Торпедо» играет быстрее всех, «Локомотив» – номер один по командной дисциплине, у СКА самый умный хоккей»

Герман Точилкин ответил на вопрос о самом быстром клубе КХЛ.

– Самый быстрый клуб в КХЛ? «Локомотив»? СКА?

– Нет, назову не СКА и «Локомотив», а ЦСКА и «Торпедо ». Именно они играют быстрее всех, не останавливаясь, бегут «туда – сюда».

«Локомотив»? Особой скорости не заметил, но с точки зрения командной дисциплины это команда номер один в КХЛ.

Что касается СКА, то он, на мой взгляд, играет в самый умный хоккей. У Питера много неожиданных ходов, есть чему поучиться.

– С этими клубами можно конкурировать?

– Так «Нефтехимик» все последние годы это доказывает.

У нас свои козыри. Например, командный характер, желание доказать, что мы ничем не хуже, – сказал нападающий «Нефтехимика » Герман Точилкин.