Точилкин о КХЛ: «Торпедо» играет быстрее всех, «Локомотив» – номер один по командной дисциплине, у СКА самый умный хоккей»
Герман Точилкин ответил на вопрос о самом быстром клубе КХЛ.
– Самый быстрый клуб в КХЛ? «Локомотив»? СКА?
– Нет, назову не СКА и «Локомотив», а ЦСКА и «Торпедо». Именно они играют быстрее всех, не останавливаясь, бегут «туда – сюда».
«Локомотив»? Особой скорости не заметил, но с точки зрения командной дисциплины это команда номер один в КХЛ.
Что касается СКА, то он, на мой взгляд, играет в самый умный хоккей. У Питера много неожиданных ходов, есть чему поучиться.
– С этими клубами можно конкурировать?
– Так «Нефтехимик» все последние годы это доказывает.
У нас свои козыри. Например, командный характер, желание доказать, что мы ничем не хуже, – сказал нападающий «Нефтехимика» Герман Точилкин.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
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