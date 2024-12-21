Роман Ротенберг: «Благодаря «СКА-Арене» о нас говорит вся страна и весь мир. Благодаря таким проектам идет развитие хоккея»

Роман Ротенберг высказался о значимости новой арены СКА.

После возвращения на стадион петербургский клуб провел два матча в Фонбет чемпионате КХЛ .

Встречу против «Локомотива» посетило 22 881 зритель, а на матч с «Торпедо» пришло 21 546 болельщиков.

«Благодаря «СКА-Арене» о нас говорит вся страна и весь мир.

Благодаря таким проектам, нашей арене и другим новым аренам у нас идет развитие хоккея в целом», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .