Агент Бабаев: «Неизвестно, когда Ткачев вернется на лед. «Авангард» показал, что Владимир важен для команды и является ее лидером»
Клуб ранее объявил о подписании соглашения на новых условиях с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30. «Авангард» уменьшил зарплату Владимира Ткачева до 80 миллионов рублей за сезон.
– Клуб обратился к нам. Владимир не играл в этом году. Мы договорились о том, что двигаемся в зарплате на этот сезон.
Идет процесс восстановления, неизвестно, когда Ткачев вернется на лед.
Клуб предложил нам продление контакта еще на один год. Для нас и для клуба это очень хорошее решение.
– То есть непонятно, сыграет ли Ткачев в этом году?
– Нет. Клуб поступил порядочно по отношению к нам. Мы ответили тем же.
«Авангард» показал, что Владимир важен для команды и является ее лидером на ближайшие пять с половиной сезонов, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев.
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