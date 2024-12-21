Агент Бабаев: «Неизвестно, когда Ткачев вернется на лед. «Авангард» показал, что Владимир важен для команды и является ее лидером»

Агент Владимира Ткачева оценил переподписание контракта хоккеиста и «Авангарда».

Клуб ранее объявил о подписании соглашения на новых условиях с нападающим еще на один сезон – до завершения сезона-2029/30. «Авангард» уменьшил зарплату Владимира Ткачева до 80 миллионов рублей за сезон.

– Клуб обратился к нам. Владимир не играл в этом году. Мы договорились о том, что двигаемся в зарплате на этот сезон.

Идет процесс восстановления, неизвестно, когда Ткачев вернется на лед.

Клуб предложил нам продление контакта еще на один год. Для нас и для клуба это очень хорошее решение.

– То есть непонятно, сыграет ли Ткачев в этом году?

– Нет. Клуб поступил порядочно по отношению к нам. Мы ответили тем же.

«Авангард » показал, что Владимир важен для команды и является ее лидером на ближайшие пять с половиной сезонов, – сказал представитель хоккеиста Шуми Бабаев .