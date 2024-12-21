Троц о «Нэшвилле»: «Это не перестройка – у нас нет распродажи. Я работаю, чтобы попытаться выиграть»

Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» не находится в перестройке.

На данный момент команда занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Западной конференции.

«Это не перестройка. Я работаю в этом деле, чтобы попытаться выиграть. У нас нет распродажи. Мы перезагружаемся.

Мы понимаем, где мы находимся. Тем не менее эта не та позиция, где мы могли бы быть», – сказал генеральный менеджер «Предаторс» Барри Троц .