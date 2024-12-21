Три вратаря – Шестеркин, Линдгрен и Мюррей – стали звездами дня в НХЛ

Игорь Шестеркин, Чарли Линдгрен и Мэтт Мюррей – звезды дня в НХЛ.

Три вратаря вошли в тройку лучших игроков лиги по итогам очередного дня.

Третья звезда – вратарь «Торонто » Мэтт Мюррей , отразивший 24 из 27 бросков в матче с «Баффало» (6:3). Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» сыграл в лиге впервые с апреля 2023 года .

Вторая звезда – вратарь «Вашингтона » Чарли Линдгрен , отразивший 24 из 25 бросков в матче с «Каролиной» (3:1). Во втором периоде он сделал эффектный сэйв в падении после броска Тайсона Джоста.

Первая звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин , отразивший 41 бросок из 42 в матче с «Далласом» (3:1).