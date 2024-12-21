Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»

Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года.

30-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Баффало » (6:3) и отразил 24 из 27 бросков.

В октябре 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перенес операцию на бедре. В связи с длительным восстановлением он пропустил большую часть сезона-2023/24, сыграв только 3 матча в АХЛ .

В текущем сезоне Мюррей провел 8 матчей в АХЛ за «Марлис » (4 победы, 93,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,85).

У него действует 1-летний контракт с «Лифс» с зарплатой 875 тысяч долларов.

Сменщиком Мюррея сегодня был Джозеф Уолл . Деннис Хильдеби был отправлен в фарм-клуб, а Энтони Столарц выбыл из-за операции на колене.