Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»
Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года.
30-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Баффало» (6:3) и отразил 24 из 27 бросков.
В октябре 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перенес операцию на бедре. В связи с длительным восстановлением он пропустил большую часть сезона-2023/24, сыграв только 3 матча в АХЛ.
В текущем сезоне Мюррей провел 8 матчей в АХЛ за «Марлис» (4 победы, 93,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,85).
У него действует 1-летний контракт с «Лифс» с зарплатой 875 тысяч долларов.
Сменщиком Мюррея сегодня был Джозеф Уолл. Деннис Хильдеби был отправлен в фарм-клуб, а Энтони Столарц выбыл из-за операции на колене.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем