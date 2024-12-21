  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»
0

Вратарь «Торонто» Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года. Двукратный обладатель Кубка Стэнли отразил 24 из 27 бросков «Баффало»

Вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей сыграл в НХЛ впервые с апреля 2023 года.

30-летний канадец вышел в старте на матч регулярного чемпионата против «Баффало» (6:3) и отразил 24 из 27 бросков. 

В октябре 2023 года двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» перенес операцию на бедре. В связи с длительным восстановлением он пропустил большую часть сезона-2023/24, сыграв только 3 матча в АХЛ

В текущем сезоне Мюррей провел 8 матчей в АХЛ за «Марлис» (4 победы, 93,1% сэйвов, коэффициент надежности 1,85). 

У него действует 1-летний контракт с «Лифс» с зарплатой 875 тысяч долларов. 

Сменщиком Мюррея сегодня был Джозеф Уолл. Деннис Хильдеби был отправлен в фарм-клуб, а Энтони Столарц выбыл из-за операции на колене. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЭнтони Столарц
logoТоронто Марлис
logoАХЛ
logoНХЛ
logoБаффало
logoТоронто
logoДжозеф Уолл
logoДеннис Хильдеби
logoМэтт Мюррей
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Панарин вернулся в состав «Рейнджерс» после пропуска 2 игр из-за травмы. У него передача, 3 броска и 3 потери за 17:25
6 минут назад
Ремпе был удален до конца матча с «Далласом» за удар локтем в голову Хейсканену. До этого «Старс» получили 3 удаления подряд за нарушения против Мэтта
18 минут назадВидео
Шестеркин отразил 41 из 42 броска «Далласа» и стал 1-й звездой матча. Победа – 11-я в 24 играх в сезоне
342 минуты назад
Капризов сделал передачу в матче с «Ютой» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ
254 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Каролину», «Торонто» забросил 6 шайб «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Даллас», «Миннесота» уступила «Юте»
16455 минут назадLive
Бобровский отразил 26 из 27 бросков «Сент-Луиса» и стал 2-й звездой матча. Победа – 3-я подряд и 7-я в 8 последних играх
3сегодня, 03:34
«Баффало» проиграл 12 матчей подряд и 5 подряд – в основное время. Клуб занимает последнее место на Востоке
1сегодня, 03:10
Лайпсик может перейти в «Сибирь»: «Есть обоюдный интерес» 
2сегодня, 02:07
Кто круче Капризова? Сравните его результативность с другими звездами
вчера, 19:54Спецпроект
«Сочи» проиграл 7-й матч подряд и идет последним на Западе
7вчера, 19:10
Ко всем новостям
Последние новости
Яшкин об 1:3 с Минском: «Ак Барс» не бросал, передерживал шайбу, глупо удалялся. В 3-м периоде добавили эмоций, и игра смотрелась иначе»
сегодня, 01:50
Козырев про 2:1 с «Сочи»: «Северсталь» героически оборонялась в концовке, сами создали себе проблемы»
вчера, 21:58
Щитов о Ги Буше: «Авангард» должен добавить и хорошо пошуметь в плей-офф»
2вчера, 21:44
Квартальнов про 3:1 с «Ак Барсом»: «Переиграли соперника движением и работой. Надо отдать должное нашим нападающим»
вчера, 21:32
Директор «Лады»: «Нашу задачу попасть в плей-офф никто не отменял. Планируем биться до конца. Трудности только закаляют»
3вчера, 21:19
Сергей Зубов: «Северсталь» заслуженно победила. «Сочи» не реализовал моменты»
вчера, 20:59
Форвард ЦСКА Полтапов о «СКА-Арене»: «Космолет, космический истребитель. Гулял по арене и чуть не потерялся»
вчера, 20:48
Гатиятулин про 1:3 с минским «Динамо»: «Первая половина матча «Ак Барсу» не удалась. Не хватало искры»
вчера, 20:33
Никитин про 1:3 с «Автомобилистом»: «Извиняюсь перед болельщиками. Не первая такая домашняя игра»
9вчера, 20:18
Экс-игрок «Хумо» Кривченков поддержал участие ташкентского клуба в КХЛ: «Страна не бедная, им это по силам»
4вчера, 19:58
Рекомендуем