«Потрясающий сэйв – в стиле Гашека. Я был на льду, это неописуемо». Врана о спасении вратаря «Вашингтона» Линдгрена в матче с «Каролиной»

Якуб Врана высказался о сэйве Чарли Линдгрена в матче с «Каролиной».

«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ .

Во втором периоде вратарь «Вашингтона » поймал шайбу после броска форварда Тайсона Джоста , упав на лед и высоко подняв щиток.

«Я был на льду в этот момент. Это неописуемо. Потрясающий сэйв – в стиле Доминика Гашека . Отличный момент, болельщики были в восторге», – сказал форвард «Кэпиталс».

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