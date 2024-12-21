«Потрясающий сэйв – в стиле Гашека. Я был на льду, это неописуемо». Врана о спасении вратаря «Вашингтона» Линдгрена в матче с «Каролиной»
Якуб Врана высказался о сэйве Чарли Линдгрена в матче с «Каролиной».
«Вашингтон» обыграл «Харрикейнс» (3:1) в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Во втором периоде вратарь «Вашингтона» поймал шайбу после броска форварда Тайсона Джоста, упав на лед и высоко подняв щиток.
«Я был на льду в этот момент. Это неописуемо. Потрясающий сэйв – в стиле Доминика Гашека. Отличный момент, болельщики были в восторге», – сказал форвард «Кэпиталс».
💵 Сэйв на миллион долларов! Вратарь спас «Вашингтон» в стиле Гашека
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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