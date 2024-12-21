Лавиолетт о 3:1 с «Далласом»: «Шестеркин был великолепен, но и бригады меньшинства «Рейнджерс» сыграли фантастически. Хорошая победа»
Питер Лавиолетт высказался о победе «Рейнджерс» над «Далласом» (3:1).
Клуб из Нью-Йорка справился с техасцами на выезде (3:1).
Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 42, а «Старс» ни разу не забили в большинстве при 7 попытках (включая 5-минутное большинство в третьем периоде после удаления Мэтта Ремпе) и к тому же пропустили сами – от Райлли Смита.
«Шестеркин был великолепен в воротах, но и наши бригады меньшинства сыграли фантастически. Сегодня мы много играли в неравных составах, в том числе в большинстве, на многих ребят выпала большая нагрузка.
Мы были стойкими и выдержали это. Просто хорошая победа», – сказал главный тренер «Рейнджерс».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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