«Юта» впервые в своей истории выиграла 4 матча подряд. Клуб приблизился к зоне плей-офф на Западе
«Юта» впервые выиграла 4 матча подряд и приблизилась к зоне плей-офф.
Команда из Солт-Лейк-Сити одержала победу над «Миннесотой» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
До этого были обыграны «Колорадо» (4:1), «Сан-Хосе» (4:3) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).
Победная серия из 4 игр стала первой в истории «Юты», вступившей в лигу в качестве новой франшизы с полученными от «Аризоны» активами.
Команда под руководством Андре Туриньи набрала 37 очков в 32 матчах и отстает от зоны плей-офф на Западе на 1 балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
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