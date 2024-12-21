«Юта» впервые в своей истории выиграла 4 матча подряд. Клуб приблизился к зоне плей-офф на Западе

«Юта» впервые выиграла 4 матча подряд и приблизилась к зоне плей-офф.

Команда из Солт-Лейк-Сити одержала победу над «Миннесотой» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

До этого были обыграны «Колорадо» (4:1), «Сан-Хосе» (4:3) и «Ванкувер» (3:2 ОТ).

Победная серия из 4 игр стала первой в истории «Юты», вступившей в лигу в качестве новой франшизы с полученными от «Аризоны» активами.

Команда под руководством Андре Туриньи набрала 37 очков в 32 матчах и отстает от зоны плей-офф на Западе на 1 балл.