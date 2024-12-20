КХЛ – самая популярная лига на Кинопоиске в 2024 году. Финалы Евро-2024 и ЛЧ-2024 – в топ-3 спортивных трансляций, футбольный «Спартак» – лидер по лайкам

Кинопоиск выпустил персональные итоги пользователей и показал рейтинг самых популярных лиг, турниров и чемпионатов среди подписчиков Яндекс Плюса.

Рейтинг составлен по числу подписчиков Яндекс Плюса, которые смотрели трансляции в разделе «Спорт». КХЛ возглавила список, опередив Евро-2024, Мир РПЛ, Фонбет Кубок России и UFC.

Среди самых популярных трансляций преобладает футбол: в топ-10 спортивных событий года по числу смотрящих подписчиков попали 7 матчей чемпионата Европы-2004. Возглавляет топ финал Испания – Англия (2:1), за ним следует полуфинал Испания – Франция (2:1), а замыкает тройку финал Лиги чемпионов-2023/24 между «Боруссией Дортмунд» и «Реал Мадрид» (0:2).

Отмечается, что совокупная аудитория хоккейных матчей на Кинопоиске больше, чем футбольных. Самыми популярными играми КХЛ в 2024 году стали матчи плей-офф. В топ вошли сразу пять встреч с участием «Локомотива» и четыре игры «Металлурга». Более 1,5 миллиона подписчиков смотрели в этом году матчи КХЛ и документальный фильм «Кубок Гагарина: Битва за мечту», а командой КХЛ с самым большим количеством лайков на Кинопоиске стал омский «Авангард».

На Кинопоиске можно поставить лайк любимой команде, чтобы матчи с ее участием попадали в раздел «Продолжить просмотр» и показывались выше остальных в спортивном разделе. Среди всех любимых команд больше всего лайков от подписчиков получил футбольный «Спартак». Вторая по популярности команда на Кинопоиске – «Зенит», на третьем месте – футбольный ЦСКА, а замыкают пятерку лидеров по числу добавлений команд в раздел любимых испанские гранды – «Барселона» и «Реал Мадрид».

Суммарно аудитория посмотрела за год более 87 миллионов часов спортивного контента, включая матчи, документальные фильмы и сериалы, а также дополнительный шоу-контент, видеоэссе и обзоры матчей. Все спортивные итоги года доступны в Telegram-канале «Спорт на Кинопоиске».