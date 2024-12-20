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Троц отверг возможность обмена Стэмкоса: «Нет шансов. НХЛ очень хороша. Чтобы пройти этот путь, нужны опытные хоккеисты»

Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» не обменяет Стивена Стэмкоса.

В прошедшем межсезонье канадец подписал 4-летний договор с «Предаторс» с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

«Нет шансов. Верю, что в нашем составе есть хорошие хоккеисты, способные конкурировать в этой лиге. НХЛ очень хороша.

Чтобы пройти этот путь, нужны опытные игроки. Они должны забирать основную часть нагрузки, чтобы молодые ребята могли добиваться успеха и расти», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Троц.

В этом сезоне Стивен Стэмкос набрал 19 (9+10) очков при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На данный момент «Нэшвилл» занимает 16-ю позицию в таблице Западной конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
logoСтивен Стэмкос
logoБарри Троц
logoНэшвилл
logoНХЛ
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