Троц отверг возможность обмена Стэмкоса: «Нет шансов. НХЛ очень хороша. Чтобы пройти этот путь, нужны опытные хоккеисты»

Барри Троц заявил, что «Нэшвилл» не обменяет Стивена Стэмкоса.

В прошедшем межсезонье канадец подписал 4-летний договор с «Предаторс» с зарплатой 8 миллионов долларов в год.

«Нет шансов. Верю, что в нашем составе есть хорошие хоккеисты, способные конкурировать в этой лиге. НХЛ очень хороша.

Чтобы пройти этот путь, нужны опытные игроки. Они должны забирать основную часть нагрузки, чтобы молодые ребята могли добиваться успеха и расти», – сказал генеральный менеджер «Нэшвилла » Барри Троц .

В этом сезоне Стивен Стэмкос набрал 19 (9+10) очков при полезности «минус 13» в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

На данный момент «Нэшвилл» занимает 16-ю позицию в таблице Западной конференции.