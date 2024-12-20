Какко об обмене в «Сиэтл»: «Начинаю все заново – именно это мне было нужно. В «Рейнджерс» я сам от себя ждал немного больше»
Каапо Какко поделился эмоциями после обмена в «Сиэтл».
«Рейнджерс» обменяли финского форварда в «Сиэтл» на Уилла Боргена и выборы в 3-м и 6-м раундах драфта НХЛ-2025.
«Начинаю все заново. Это именно то, что мне было нужно на данный момент.
Время в «Рейнджерс» мне понравилось. Я провел там несколько лет. Это отличная команда, но думаю, что я сам от себя ждал немного больше. И клуб тоже ждал. Это не сработало так, как мы бы хотели.
Что касается моего комментария перед обменом, то команда играла недостаточно хорошо, хотя в ней достаточно хороших хоккеистов.
Им нужно было что-то сделать. Я понимал, что такое может произойти, и понимал, что это может коснуться меня», – сказал Каапо Какко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Score
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