Какко об обмене в «Сиэтл»: «Начинаю все заново – именно это мне было нужно. В «Рейнджерс» я сам от себя ждал немного больше»

Каапо Какко поделился эмоциями после обмена в «Сиэтл».

«Рейнджерс» обменяли финского форварда в «Сиэтл » на Уилла Боргена и выборы в 3-м и 6-м раундах драфта НХЛ-2025.

«Начинаю все заново. Это именно то, что мне было нужно на данный момент.

Время в «Рейнджерс » мне понравилось. Я провел там несколько лет. Это отличная команда, но думаю, что я сам от себя ждал немного больше. И клуб тоже ждал. Это не сработало так, как мы бы хотели.

Что касается моего комментария перед обменом, то команда играла недостаточно хорошо, хотя в ней достаточно хороших хоккеистов.

Им нужно было что-то сделать. Я понимал, что такое может произойти, и понимал, что это может коснуться меня», – сказал Каапо Какко .