Роман Ротенберг: «Все говорят: Майкл Фелпс. А кто он такой? Уже забыли о нем! У нас есть Мирон Лифинцев! Он ориентир для СКА»
Мирон Лифинцев и другие пловцы присутствовали на «СКА‑Арене» в качестве почетных гостей на матче Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (6:4).
Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Будапеште.
– Как вам встреча с пловцами после матча с «Торпедо»?
– Мы гордимся тем, что к нам на матч пришел пятикратный чемпион мира Мирон Лифинцев.
Нам как хоккеистам есть к чему стремиться. Мы тоже хотим стать пятикратными чемпионами мира. Правда, это сложнее.
У нас командный вид спорта, и раз в год мы можем завоевать только одну медаль. Но Мирон для нас как ориентир. Слава Богу, что у нас есть такие парни.
Вот все говорят: Майкл Фелпс. А кто он такой? Мы уже забыли о нем! У нас есть Мирон!
– А вы знаете, что он родился в Выборге? Местный, практически.
– Фелпс родился в Выборге? А по нему и не скажешь. Или вы о Мироне? – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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