«Авангард» хочет расстаться с вратарем Бердиным. Он еще не играл за команду из-за травмы («Чемпионат»)

Авангард рассматривает варианты расставания с Михаилом Бердиным.

Голкипер еще не играл за команду в этом сезоне из-за травмы, полученной в предсезонном матче.

«Ястребы» хотят расстаться с вратарем Михаилом Бердиным и защитником Сергеем Бойковым , однако сейчас сделать это нельзя согласно регламенту КХЛ : оба хоккеиста находятся в долгосрочном списке травмированных.

Предложено искать новую команду защитнику Павлу Коледову, но сторона Павла планирует дождаться приезда нового главного тренера, после чего выслушать его мнение относительно планов на того или иного хоккеиста.

Кроме того, в планах у нового руководства «Авангарда » расставание с форвардами Станиславом Галиевым и Иваном Игумновым», – говорится в тексте «Чемпионата».