«Питтсбург» вернул Жозефа из «Сент-Луиса» в обмен на будущую компенсацию

Пьер-Оливье Жозеф вернулся в «Питтсбург».

В июле 25-летний канадский защитник перешел из «Питтсбурга » в «Сент-Луис».

Сегодня «пингвины» вернули Жозефа в обмен на будущую компенсацию, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас .

Жозеф подписал контракт до конца сезона-2024/25 с зарплатой 950 000 долларов.

Пьер-Оливье провел 23 матча за «Сент-Луис » в этом сезоне, набрав 2 (0+2) очка. Его подробная статистика – здесь .

В НХЛ игроков с контрактом иногда меняют ни на что: это называется «будущей компенсацией»