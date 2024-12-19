3

«Питтсбург» вернул Жозефа из «Сент-Луиса» в обмен на будущую компенсацию

Пьер-Оливье Жозеф вернулся в «Питтсбург».

В июле 25-летний канадский защитник перешел из «Питтсбурга» в «Сент-Луис».

Сегодня «пингвины» вернули Жозефа в обмен на будущую компенсацию, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

Жозеф подписал контракт до конца сезона-2024/25 с зарплатой 950 000 долларов.

Пьер-Оливье провел 23 матча за «Сент-Луис» в этом сезоне, набрав 2 (0+2) очка. Его подробная статистика – здесь.

В НХЛ игроков с контрактом иногда меняют ни на что: это называется «будущей компенсацией»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Питтсбурга»
logoПьер-Оливье Жозеф
logoКайл Дубас
logoСент-Луис
переходы
logoПиттсбург
logoНХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Пьер-Оливье Жозеф перешел в «Сент-Луис» из «Питтсбурга» (1 год и 950 тысяч долларов). Чуть ранее «Блюз» выменяли его брата
33 июля, 03:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Шевченко про Киселевича: «Он в «Авангарде» стал жертвой доктора, который известен и другими «подвигами». Леонтьев мне сказал, что время Богдана прошло»
5 минут назад
«Амур» и Бобков расторгли контракт: «Спасибо за все, Боб!»
132 минуты назад
Флери вышел в старте в 1004-й раз за карьеру и опередил Руа. У Луонго 1014 матчей с первых минут, у Бродера – 1251
1сегодня, 08:53
Татьяна Тарасова: «Футбола у нас нет и не будет. Фигурное катание, хоккей, гимнастика, плавание, лыжи – это наше, в этих видах спорта мы в числе лучших»
86сегодня, 08:42
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», ЦСКА против «Спартака», «Авангард» в гостях у «Нефтехимика»
14сегодня, 08:02
Сергачев забил победный гол в матче с «Ванкувером», став 1-й звездой. У защитника 8+15 в 31 игре
15сегодня, 06:05Видео
Капризов набрал 48-е очко и вышел на чистое 2-е место в гонке бомбардиров НХЛ, обогнав Кучерова и Драйзайтля. До Маккиннона – 2 балла
4сегодня, 05:50
НХЛ. «Филадельфия» пропустила 6 шайб от «Детройта», «Миннесота» разгромлена «Флоридой», «Даллас» проиграл «Торонто»
118сегодня, 05:35
Дадонов набрал 1+1 в матче с «Торонто», став 3-й звездой. У него 12 очков в 31 игре
6сегодня, 03:31Видео
Мичков без очков в 3-м матче кряду: 4 броска за 19:12 с «Детройтом»
22сегодня, 02:45
Ко всем новостям
Последние новости
У Еременко сложный перелом бедра со смещением. Сегодня защитнику «Металлурга» сделают операцию
120 минут назад
«Монреаль» обменял Бэррона в «Нэшвилл» на Каррье
38 минут назад
Хоккеисты «КСШОР-Арктика» помогали пострадавшим в столкновении поездов в Мурманской области: «Не считаем себя героями. Делали то, что должны были»
сегодня, 08:33
«Амур» расторгнет контракт с Бобковым
сегодня, 08:12
«Спартак» поместил Биттена в список отказов. У канадского форварда 1+4 за 21 игру
3сегодня, 06:58
Бобровский выиграл 6 из 7 последних матчей. Он отбил 26 из 27 бросков «Миннесоты», одержав 15-ю победу в сезоне
3сегодня, 06:29
Сергей Зубов о 2:4 с «Северсталью»: «У «Сочи» было несколько необязательных удалений. Нужно быть лучше во многих компонентах» 
сегодня, 02:57
Квартальнов о 3:1 с «Трактором»: «Мороз хорошо играет, забивает важные голы. Демченко помог, пару мертвых шайб отбил» 
3сегодня, 02:27
Козырев о 4:2 с «Сочи»: «Большинство «Северстали» сработало. Спаренные матчи с одним соперником – это не очень интересно»
1сегодня, 02:15
Козлов о 2:3 с «Ак Барсом»: «Быстрые голы − серийные убийцы, негативно сказываются на характере. Хотелось, чтобы «Салават» был увереннее в завершении, решал исходы матчей»
8вчера, 21:39
Рекомендуем