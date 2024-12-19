«Питтсбург» вернул Жозефа из «Сент-Луиса» в обмен на будущую компенсацию
Пьер-Оливье Жозеф вернулся в «Питтсбург».
В июле 25-летний канадский защитник перешел из «Питтсбурга» в «Сент-Луис».
Сегодня «пингвины» вернули Жозефа в обмен на будущую компенсацию, сообщил генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.
Жозеф подписал контракт до конца сезона-2024/25 с зарплатой 950 000 долларов.
Пьер-Оливье провел 23 матча за «Сент-Луис» в этом сезоне, набрав 2 (0+2) очка. Его подробная статистика – здесь.
В НХЛ игроков с контрактом иногда меняют ни на что: это называется «будущей компенсацией»
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт «Питтсбурга»
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