Шипачев сделал 3 ассиста в игре с «Трактором». У Вадима 3+16 в 10 матчах
Вадим Шипачев сделал 3 голевые передачи в матче с «Трактором».
Минское «Динамо» одержало победу над челябинским клубом (3:1) в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Таким образом, Шипачев набрал 19 (3+16) очков в 10 последних играх.
37-летний нападающий минского «Динамо» является лучшим бомбардиром в истории КХЛ, на его счету 948 (294+654) очков в 1020 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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