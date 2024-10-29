Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Гальченюка: «Он в НХЛ забивал 30 голов за сезон – даже у Кузнецова максимум 27. Алекс может быть звездой КХЛ»
– В чем проблема «Амура»?
– В атаке. Меньше двух голов за игру в КХЛ забивают только «Барыс» и «Амур», не случайно, именно там и начались кадровые перестановки.
– К кому претензии?
– В нападении «Амура» есть отличные мастера. Почему им пока не удалось реализовать свои снайперские качества – главный вопрос.
Возьмите, например, Алекса Гальченюка. Этот форвард в НХЛ забивал 30 голов за сезон – очень серьезный показатель!
Насколько понимаю, в нынешней КХЛ нет снайперов с такой статистикой, даже у такой звезды, как Евгений Кузнецов, в лучшем – и как раз чемпионском – сезоне было 27 шайб. А сегодня у Алекса в 20 матчах чемпионата – лишь четыре шайбы.
– Это проблема Гальченюка – или тренеров и их оборонительных схем?
– У Алекса отличный бросок, в современной КХЛ это большой плюс и фактор. Добавьте хорошую функциональную готовность плюс правильную тактическую схему – и этот игрок может стать одним из лидеров КХЛ, ее звездой. Тем более Гальченюк – совсем не ветеран и не «доигровщик», 30 лет – отличный хоккейный возраст.
В «Динамо» у нас много лет выступал отец Алекса – Александр Гальченюк. Умный, полезный форвард, всегда игравший на команду. Думаю, нынешние «минус 9» сына в чемпионате он вряд ли одобрит, – сказал бывший тренер клубов КХЛ.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий