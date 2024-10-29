Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Гальченюка: «Он в НХЛ забивал 30 голов за сезон – даже у Кузнецова максимум 27. Алекс может быть звездой КХЛ»

Сергей Светлов считает, что «Амур» не раскрыл потенциал Алекса Гальченюка.

– В чем проблема «Амура»?

– В атаке. Меньше двух голов за игру в КХЛ забивают только «Барыс» и «Амур», не случайно, именно там и начались кадровые перестановки.

– К кому претензии?

– В нападении «Амура» есть отличные мастера. Почему им пока не удалось реализовать свои снайперские качества – главный вопрос.

Возьмите, например, Алекса Гальченюка . Этот форвард в НХЛ забивал 30 голов за сезон – очень серьезный показатель!

Насколько понимаю, в нынешней КХЛ нет снайперов с такой статистикой, даже у такой звезды, как Евгений Кузнецов , в лучшем – и как раз чемпионском – сезоне было 27 шайб. А сегодня у Алекса в 20 матчах чемпионата – лишь четыре шайбы.

– Это проблема Гальченюка – или тренеров и их оборонительных схем?

– У Алекса отличный бросок, в современной КХЛ это большой плюс и фактор. Добавьте хорошую функциональную готовность плюс правильную тактическую схему – и этот игрок может стать одним из лидеров КХЛ, ее звездой. Тем более Гальченюк – совсем не ветеран и не «доигровщик», 30 лет – отличный хоккейный возраст.

В «Динамо» у нас много лет выступал отец Алекса – Александр Гальченюк. Умный, полезный форвард, всегда игравший на команду. Думаю, нынешние «минус 9» сына в чемпионате он вряд ли одобрит, – сказал бывший тренер клубов КХЛ .