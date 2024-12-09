Генменеджер «Амура» о Гальченюке: «Позиция клуба однозначна: все лидеры остаются. Пока сохраняются шансы на плей-офф, будем бороться»
Вадим Покотило заявил, что «Амур» планирует оставить лидеров в клубе.
Хабаровский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 18 очков в 35 играх.
– Какова вероятность ухода нападающего Алекса Гальченюка?
– Позиция «Амура» однозначна: все лидеры клуба остаются. До дедлайна, может быть, мы произведем какие-то обмены в плане усиления. Пока у нас сохраняются шансы на плей-офф, мы будем бороться, – сказал генеральный менеджер «Амура» Вадим Покотило.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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