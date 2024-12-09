Генменеджер «Амура» о Гальченюке: «Позиция клуба однозначна: все лидеры остаются. Пока сохраняются шансы на плей-офф, будем бороться»

Вадим Покотило заявил, что «Амур» планирует оставить лидеров в клубе.

Хабаровский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 18 очков в 35 играх.

– Какова вероятность ухода нападающего Алекса Гальченюка?

– Позиция «Амура» однозначна: все лидеры клуба остаются. До дедлайна, может быть, мы произведем какие-то обмены в плане усиления. Пока у нас сохраняются шансы на плей-офф, мы будем бороться, – сказал генеральный менеджер «Амура » Вадим Покотило.