Кросби остался без голов в 10 матчах подряд. У него 10 передач на отрезке, у «Питтсбурга» – 7 побед
Сидни Кросби остался без голов в 10 матчах подряд.
Капитан «Питтсбурга» не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:2 ОТ), но отметился результативной передачей.
После своего 600-го гола в регулярках лиги в матче с «Ютой» (1:6) канадец не забросил ни одной шайбы в 10 играх подряд.
При этом на данном отрезке у него 10 передач, а команда одержала 7 побед и приблизилась к зоне плей-офф.
Всего в сезоне Кросби набрал 31 (8+23) балл в 33 играх при полезности «минус 7». Его личный антирекорд по продолжительности безголевой серии составляет 12 игр (2011/12).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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