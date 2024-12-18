Кросби остался без голов в 10 матчах подряд. У него 10 передач на отрезке, у «Питтсбурга» – 7 побед

Сидни Кросби остался без голов в 10 матчах подряд.

Капитан «Питтсбурга » не забил в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом » (3:2 ОТ), но отметился результативной передачей.

После своего 600-го гола в регулярках лиги в матче с «Ютой» (1:6) канадец не забросил ни одной шайбы в 10 играх подряд.

При этом на данном отрезке у него 10 передач, а команда одержала 7 побед и приблизилась к зоне плей-офф.

Всего в сезоне Кросби набрал 31 (8+23) балл в 33 играх при полезности «минус 7». Его личный антирекорд по продолжительности безголевой серии составляет 12 игр (2011/12).