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Нестеров провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 53 гола и 191 ассист

Никита Нестеров провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА принимает «Куньлунь» (2:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Этот матч стал 500-м по счету в КХЛ для капитана московского клуба Никиты Нестерова

За карьеру 31-летний защитник набрал 244 (53+191) очка. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
logoКуньлунь Ред Стар
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logoНикита Нестеров
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