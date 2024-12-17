Нестеров провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 53 гола и 191 ассист

Никита Нестеров провел 500-й матч в КХЛ.

ЦСКА принимает «Куньлунь » (2:2 , третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Этот матч стал 500-м по счету в КХЛ для капитана московского клуба Никиты Нестерова .

За карьеру 31-летний защитник набрал 244 (53+191) очка.