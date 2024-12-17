Нестеров провел 500-й матч в КХЛ. У защитника ЦСКА 53 гола и 191 ассист
Никита Нестеров провел 500-й матч в КХЛ.
ЦСКА принимает «Куньлунь» (2:2, третий период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Этот матч стал 500-м по счету в КХЛ для капитана московского клуба Никиты Нестерова.
За карьеру 31-летний защитник набрал 244 (53+191) очка.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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