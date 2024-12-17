Директор «Динамо» про обмен Подъяпольского: «Желание перейти в наш клуб сыграло существенную роль. Работа на трансферном рынке продолжается, нас ждет интересная неделя»

Спортивный директор «Динамо» высказался об обмене Владислава Подъяпольского.

Ранее бело-голубые выменяли 29-летнего вратаря «Лады» за денежную компенсацию.

«Приветствуем Владислава Подъяпольского в «Динамо»! Вратарь, который не нуждается в представлении. Это были непростые переговоры, но желание вратаря перейти в наш клуб сыграло существенную роль в процессе.

Работа на трансферном рынке продолжается. Впереди нас ждет очень интересная неделя перед дедлайном», – заявил спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин .

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