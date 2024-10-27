Овечкин вышел на чистое 31-е место по числу матчей в регулярках НХЛ, обойдя Гартнера

Александр Овечкин провел 1433-й матч в НХЛ.

Нападающий «Вашингтона » принял участие в игре против «Тампы» (0:3).

В нынешнем сезоне на счету Александра Овечкина 5 (2+3) баллов в 7 играх. Всего в его активе 1555 (855+700) очков в 1433 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ.

Он превзошел достижение Майка Гартнера (1432 игры) и вышел на единоличное 31-е место по числу матчей в истории лиги. На 30-м месте идет Тим Хортон (1445).

Рекордсменом НХЛ является Патрик Марло (1779).