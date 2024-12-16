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Соркин о «СКА-Арене»: «Достойна ЧМ. Стадион международного уровня, классная раздевалка, хороший лед»

Максим Соркин поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».

– Что скажете о «СКА-Арене»?

– Невероятная арена. Классная раздевалка. Хороший лед.

– ЦСКА уже совсем скоро будет здесь играть против СКА. Будет ли вам комфортнее играть на «СКА-Арене», учитывая, что вы изнутри знаете некоторые ее нюансы?

– Не знаю, будет плюс для меня или нет. Наверное, будет небольшой. Буду немножко комфортнее себя на арене чувствовать

– «СКА-Арена» достойна проведения чемпионата мира по хоккею?

– Конечно, достойна. «СКА-Арена» – стадион международного уровня. Это и еще самая большая арена в мире, – сказал нападающий ЦСКА и «России 25» Максим Соркин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМаксим Соркин
logoКХЛ
сборная России U25
logoСКА
logoЦСКА
СКА-Арена
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