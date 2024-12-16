Соркин о «СКА-Арене»: «Достойна ЧМ. Стадион международного уровня, классная раздевалка, хороший лед»
Максим Соркин поделился впечатлениями от игры на «СКА-Арене».
– Что скажете о «СКА-Арене»?
– Невероятная арена. Классная раздевалка. Хороший лед.
– ЦСКА уже совсем скоро будет здесь играть против СКА. Будет ли вам комфортнее играть на «СКА-Арене», учитывая, что вы изнутри знаете некоторые ее нюансы?
– Не знаю, будет плюс для меня или нет. Наверное, будет небольшой. Буду немножко комфортнее себя на арене чувствовать
– «СКА-Арена» достойна проведения чемпионата мира по хоккею?
– Конечно, достойна. «СКА-Арена» – стадион международного уровня. Это и еще самая большая арена в мире, – сказал нападающий ЦСКА и «России 25» Максим Соркин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем