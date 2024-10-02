Сетдиков может продолжить карьеру в «Барысе»

Защитник Илья Хохлов и форвард Никита Сетдиков могут перейти в «Барыс».

Об этом сообщает «Чемпионат».

В прошлом сезоне Илья Хохлов выступал за «Нефтехимик » и набрал 11 (5+6) очков при полезности «минус 9» в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .

В активе Никиты Сетдикова 62 игры за «Сибирь» и «Нефтехимик», в которых он набрал 33 (12+21) балла.