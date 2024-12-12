Майоров о составе «России 25»: «Не стал бы называть ее такой уж сборной. Скорее, это намеки на национальную команду с уклоном в сторону одного клуба»

Борис Майоров высказался о составе сборной «России 25».

Команда тренера Романа Ротенберга примет участие в Кубке Первого канала. Турнир пройдет с 12 по 15 декабря в Петербурге на «СКА-Арене».

«Конечно, буду следить за матчами. Поскольку за последние годы это единственный турнир с участием нашей сборной.

В то же время не стал бы называть ее такой уж сборной. Скорее, это намеки на национальную команду с уклоном в сторону одного клуба. В некоторой степени это оправданно. Но в то же время надо заглядывать в будущее. Мы же не вечно будем в изоляции. Вон пловцы уже выступают на чемпионате мира, первый шаг в этом направлении сделан.

Конечно, надо думать о результате – турнир престижный, как ни крути. Но надо и в будущее смотреть, какие у нас перспективы, на кого можно рассчитывать.

Думаю, на сегодняшний день выбор состава не охватил всех тех, кто действительно может играть в сборной, в том числе в перспективе», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров .

17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала