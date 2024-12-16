Сорокин пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд, отбив 18 из 22 бросков «Чикаго»
Илья Сорокин пропустил 4 шайбы во втором матче подряд.
Вратарь «Айлендерс» отразил 18 из 22 бросков в игре с «Чикаго» (3:5). Пятый гол «Блэкхокс» забили в пустые ворота на 60-й минуте.
Всего в 22 матчах текущего чемпионата НХЛ у Сорокина 9 побед при 90,6% сэйвов и коэффициенте надежности 2,71.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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