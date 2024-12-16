Вайсфельд о критике судейства на КПК: «Ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ»

Леонид Вайсфельд объяснил недовольство судьями на Кубке Первого канала.

– Как в целом оцените судейство на Кубке Первого канала? Много разной критики было в адрес арбитров.

– Откровенно говоря, я за другими вещами смотрю, но, собственно, ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ , а не КХЛ. Так что удивляться тут нечему, – заявил бывший арбитр.

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