Вайсфельд о критике судейства на КПК: «Ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ»
Леонид Вайсфельд объяснил недовольство судьями на Кубке Первого канала.
– Как в целом оцените судейство на Кубке Первого канала? Много разной критики было в адрес арбитров.
– Откровенно говоря, я за другими вещами смотрю, но, собственно, ничего удивительного. Это судьи же ВХЛ, а не КХЛ. Так что удивляться тут нечему, – заявил бывший арбитр.
Вайсфельд о Елесине, накрывшем шайбу рукой в конце игры «России 25» с Казахстаном: «Две минуты. Задержка игры»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем