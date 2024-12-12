«Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста» на денежную компенсацию и арендовала Волкова у «Локомотива»

«Лада» выменяла Александра Севостьянова у «Автомобилиста».

Клуб из Екатеринбурга получит за 26-летнего защитника денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Севостьянов провел за «Автомобилист» 12 матчей и не отметился набранными очками при полезности «минус 8». Его контракт действует до конца сезона-2024/25.

Также «Лада» взяла в аренду у «Локомотива» 21-летнего Александра Волкова . Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне форвард выступал в ВХЛ за пермский «Молот» и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности «плюс 1».

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