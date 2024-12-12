  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста» на денежную компенсацию и арендовала Волкова у «Локомотива»
0

«Лада» выменяла Севостьянова у «Автомобилиста» на денежную компенсацию и арендовала Волкова у «Локомотива»

«Лада» выменяла Александра Севостьянова у «Автомобилиста».

Клуб из Екатеринбурга получит за 26-летнего защитника денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне Севостьянов провел за «Автомобилист» 12 матчей и не отметился набранными очками при полезности «минус 8». Его контракт действует до конца сезона-2024/25.

Также «Лада» взяла в аренду у «Локомотива» 21-летнего Александра Волкова. Соглашение рассчитано до конца этого сезона.

В текущем сезоне форвард выступал в ВХЛ за пермский «Молот» и в 32 матчах заработал 13 (8+5) очков при показателе полезности «плюс 1».

«Трактор» выменял Сафина у «Лады» на Юртайкина и Ибрагимова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
logoЛада
logoАвтомобилист
logoМолот
logoВХЛ
logoЛокомотив
logoАлександр Севостьянов
logoАлександр Волков 2003
переходы
logoКХЛ
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Директор «Лады»: «Губернатор Федорищев заверил, что клуб будет развиваться в лучшую сторону, бюджет не будет хуже»
3вчера, 11:37
Генменеджер «Трактора»: «Сафин отлично зарекомендовал себя в КХЛ. Это быстрый и техничный нападающий, у него есть амбиции»
1вчера, 09:57
«Трактор» выменял Сафина у «Лады» на Юртайкина и Ибрагимова
16вчера, 09:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Первого канала. «Россия 25» играет со сборной мира КХЛ, Беларусь победила Казахстан
13516 минут назадLive
Путин вручил Михайлову орден «За заслуги перед Отечеством» II степени: «Он был кумиром моей мамы. Для меня большая честь награждать таких людей в Кремле»
422 минуты назад
Фетисов о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Поддержка Путина стоит за этим. С начала 2000-х мы больше всех в мире вложились в развитие хоккея»
750 минут назад
Половина пользователей не могут пройти этот хоккейный тест! Сколько наберете вы?
50 минут назадСпецпроект
Вице-президент Федерации хоккея ОАЭ о клубе КХЛ от страны: «У нас есть свои лиги. Мы развиваемся, к нам приезжали бразильские команды»
5сегодня, 14:47
Никишин стал капитаном «России 25» на Кубке Первого канала. Кузнецов, Плотников, Григоренко и Елесин – ассистенты
7сегодня, 14:13
Роман Ротенберг: «СКА-Арена» – лучший дворец мира. Мы собрали документы всех арен в мире – все изучили в Детройте, в Нью-Йорке, в Германии. В него вложены все наши возможности»
60сегодня, 13:58
Ротенберг о сотрудничестве ФХР с ОАЭ: «Хотим пригласить лучшие клубы НХЛ и сборную Канады в Дубай. Совместными усилиями можно добиться проведения таких игр»
52сегодня, 13:05
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Филадельфия» примет «Детройт», «Миннесота» встретится с «Эдмонтоном», «Тампа» – с «Калгари»
14сегодня, 12:33
«Национальный спорт в России – хоккей, а не футбол, согласен. 60% территории – вечная мерзлота, что вы хотите». Валуев об опросе ВЦИОМ
52сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
Директор Федерации хоккея ОАЭ: «Были удивлены архитектурой «СКА Арены». У России лучшая школа хоккея, русская культура должна продвигаться за пределы страны»
5 минут назад
Третьяк про 11,5 млн Шестеркина в «Рейнджерс»: «Желаю ему выиграть Кубок Стэнли, чтобы доказать, что не зря ему такие деньги платят»
37 минут назад
Маккиннон и Рантанен стали самым результативным дуэтом в истории «Колорадо» и «Квебека», обойдя братьев Штястны
сегодня, 13:37
Ги Буше: «Авангарду» нужны 4 звена, где все взаимозаменяемы. Не будет привилегий за прошлые заслуги – кто лучше себя проявляет, тот получает больше времени»
4сегодня, 13:17
Плющев про КПК: «Большое событие для России. Мы не так часто видим сборную. На «СКА-Арене» сегодня будет аншлаг, у матча будут очень большие рейтинги»
5сегодня, 10:52
Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ. Он 8-й швед с таким достижением
13сегодня, 10:41
Щитов о том, что хоккей назвали национальным спортом: «Путин играет. Это показывали по телевидению, серьезная реклама. Люди прислушиваются, когда лидер страны подает пример»
1сегодня, 09:59
Батерсон с хет-триком и передачей, Улльмарк с 31 сэйвом, Фокс с 1+2 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 09:19
Генменеджер «Сибири» о 10-м месте на Востоке: «Когда попадаешь в яму, вылезти непросто. Проблески появляются, но это не то, чего мы ожидали. Работаем, чтобы выправить ситуацию»
сегодня, 08:52
Черных об Аймурзине и Пилипенко: «Если бы «Северсталь» их продала, получила бы деньги. Но без них тяжело бороться за плей-офф. Продавать нет смысла»
1сегодня, 08:06
Рекомендуем