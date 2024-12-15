Вратарь «Ванкувера» Демко пропустил 9 шайб в 2 матчах в этом сезоне. Он отразил 23 из 28 бросков в игре с «Бостоном»

Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко пропустил 9 шайб в 2 матчах в этом сезоне.

29-летний американец отразил 23 из 28 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (1:5).

В первом матче в сезоне он отразил 21 из 25 бросков «Сент-Луиса» (3:4 ОТ).

Демко вернулся в состав «Кэнакс» в этом месяце. Он прошел длительный курс реабилитации после травмы.

Его сменщиком сегодня был Артур Шилов , вызванный из АХЛ. Кевин Ланкинен не был включен в заявку из-за болезни.

Отметим, что контракт Демко с кэпхитом 5 миллионов долларов действует до завершения сезона-2025/26.

Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю