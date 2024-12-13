Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю
Кевин Ланкинен из «Ванкувера» провел третий сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.
Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:0).
29-летний голкипер сравнялся с лидерами НХЛ по данному показателю – Коннором Хеллибаком из «Виннипега» и Сэмюэлем Монтембо из «Монреаля».
Контракт Ланкинена с «Ванкувером» рассчитан до июня 2025 года. Годовая зарплата финского вратаря – 875 тысяч долларов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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