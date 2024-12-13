Ланкинен сделал 3-й шатаут в сезоне – 4:0 с «Флоридой». Вратарь «Ванкувера» сравнялся с лидерами НХЛ по этому показателю

Кевин Ланкинен из «Ванкувера» провел третий сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (4:0).

29-летний голкипер сравнялся с лидерами НХЛ по данному показателю – Коннором Хеллибаком из «Виннипега» и Сэмюэлем Монтембо из «Монреаля».

Контракт Ланкинена с «Ванкувером » рассчитан до июня 2025 года. Годовая зарплата финского вратаря – 875 тысяч долларов.