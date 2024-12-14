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Кузнецов об атмосфере на «СКА-Арене»: «Сумасшедшая, 20 тысяч зрителей горячо болеют! Чувствуем себя комфортно, как дома»

Евгений Кузнецов доволен атмосферой и условиями на «СКА-Арене».

«Россия 25» обыграла сборную Беларуси (4:3 ОТ) в матче Кубка Первого канала. Победную шайбу в овертайме забросил Евгений Кузнецов.

– Какое впечатление на вас произвела «СКА-Арена»?

– Все классно. Арена просто сумасшедшая! Мне все нравится. Вообще я, в принципе, непривередливый человек. Я могу хоть где играть. Главное – получать удовольствие от своего дела.

Но тут собирается больше 20 тысяч болельщиков. И они очень горячо болеют! Хотелось бы поблагодарить людей, которые решают все организационные моменты, отвечают за те же раздевалки.

Мы эту работу не видим, но работа выполняется очень большая. Хоккеисты чувствуют себя комфортно как дома. И мы по‑настоящему наслаждаемся моментом, – сказал нападающий СКА и «России 25».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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