Квартальнов о 3:4 с «Россией 25»: «Беларусь была хорошо готова и здорово играла. Верили, что победим»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение Беларуси на Кубке Первого канала.

В матче второго тура сборная Беларуси уступила «России 25» в овертайме со счетом 3:4.

– В овертайме надо было все-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам игры.

– Насколько было тяжело завести ребят, когда в начале второго периода получили 0:2 при неплохой игре?

– Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.

– Какой был план на матч?

– Победить.

– Завтрашняя игра может не иметь турнирного смысла, если Россия выиграет свой матч. Завтра сборная будет выходить на победу?

– А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить, – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов .

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