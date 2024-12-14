Квартальнов о 3:4 с «Россией 25»: «Беларусь была хорошо готова и здорово играла. Верили, что победим»
В матче второго тура сборная Беларуси уступила «России 25» в овертайме со счетом 3:4.
– В овертайме надо было все-таки сделать смену, не получилось. Нелепая ошибка стоила нам игры.
– Насколько было тяжело завести ребят, когда в начале второго периода получили 0:2 при неплохой игре?
– Тут нет никаких проблем, мы были хорошо готовы и играли здорово. Верили в ребят, верили, что выиграем.
– Какой был план на матч?
– Победить.
– Завтрашняя игра может не иметь турнирного смысла, если Россия выиграет свой матч. Завтра сборная будет выходить на победу?
– А как, проиграть? Сегодня проиграли, может, мне с табличкой выйти? Нет, будем стараться победить, – сказал главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов.
Кубок Первого канала. «Россия 25» в овертайме обыграла Беларусь, Казахстан встретится со сборной мира КХЛ
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий