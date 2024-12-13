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  • «Трактор» может подписать контракт с Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона». 30-летний защитник не играл в этом сезоне (Артур Хайруллин)
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«Трактор» может подписать контракт с Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона». 30-летний защитник не играл в этом сезоне (Артур Хайруллин)

«Трактор» может подписать контракт с Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30-летний защитник всю профессиональную карьеру играет в АХЛ. Два последних года он становился чемпионом этой лиги в составе «Херши».

В минувшем сезоне на его счету было 69 матчей с учетом плей-офф и 32 (8+24) набранных очка. В этом регулярном чемпионате Дэй еще не играл из-за травмы.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
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