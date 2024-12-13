«Трактор» может подписать контракт с Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона». 30-летний защитник не играл в этом сезоне (Артур Хайруллин)

«Трактор» может подписать контракт с Логаном Дэем из фарм-клуба «Вашингтона».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

30-летний защитник всю профессиональную карьеру играет в АХЛ . Два последних года он становился чемпионом этой лиги в составе «Херши ».

В минувшем сезоне на его счету было 69 матчей с учетом плей-офф и 32 (8+24) набранных очка. В этом регулярном чемпионате Дэй еще не играл из-за травмы.