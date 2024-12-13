Экс-защитник «Трактора» Бэйлен рассматривает варианты в КХЛ («РБ Спорт»)
Ник Бэйлен рассматривает варианты возвращения в КХЛ.
Экс-защитник «Трактора», а ныне игрок «Кельна» покинет немецкий клуб и уже ищет себе новую команду, сообщает «РБ Спорт».
35-летний американец выступал за «Трактор» с 2017 по 2022 год. В декабре 2022-го челябинский клуб обменял спортивные права на Бэйлена в «Спартак».
Также в КХЛ защитник выступал за минское» Динамо», у него есть белорусское гражданство.
Всего в 412 матчах в лиге Бэйлен набрал 255 (78+177) очков при полезности «плюс 14».
В 13 играх текущего чемпионата Германии на счету хоккеиста 6 (1+5) баллаов при полезности «минус 5».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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