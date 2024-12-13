0

Экс-защитник «Трактора» Бэйлен рассматривает варианты в КХЛ («РБ Спорт»)

Ник Бэйлен рассматривает варианты возвращения в КХЛ.

Экс-защитник «Трактора», а ныне игрок «Кельна» покинет немецкий клуб и уже ищет себе новую команду, сообщает «РБ Спорт».

35-летний американец выступал за «Трактор» с 2017 по 2022 год. В декабре 2022-го челябинский клуб обменял спортивные права на Бэйлена в «Спартак».

Также в КХЛ защитник выступал за минское» Динамо», у него есть белорусское гражданство.

Всего в 412 матчах в лиге Бэйлен набрал 255 (78+177) очков при полезности «плюс 14».

В 13 играх текущего чемпионата Германии на счету хоккеиста 6 (1+5) баллаов при полезности «минус 5».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoНик Бэйлен
чемпионат Германии
logoКХЛ
возможные переходы
logoДинамо Минск
logoТрактор
logoКельн
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Равиль Гусманов: «Трактор» обязан проходить первые два раунда. Попадание в плей-офф должно даже не обсуждаться»
74 августа 2023, 18:52
«Спартак» обменял Брынцева в «Трактор» на права на Бэйлена
1015 декабря 2022, 08:59
Гендиректор «Трактора» об Альмквисте: «После ухода Бэйлена и Пайлата не хватало атакующего защитника. Сильные стороны Адама – игра на синей линии, хороший пас»
3 сентября 2022, 15:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» играет с «Коламбусом», «Филадельфия» принимает «Детройт», «Миннесота» встречается с «Эдмонтоном», «Тампа» – с «Калгари»
97сегодня, 01:08Live
Вячеслав Быков: «Наши хоккеисты умеют искать неординарные решения, которые не присущи американцам, европейцам. Русский человек рождается смекалистым, это в крови»
15вчера, 22:14
Лепс исполнил гимн РФ перед матчем КПК: «Огромная честь и ответственность, справились с божьей помощью. Рад, что спортсмены, артисты и простые граждане слушают мои песни»
7вчера, 21:34
Сбивший Годро и его брата водитель заявил полиции, что выпил 5-6 бутылок пива. Во время теста на трезвость он жаловался на боли в колене из-за перенесенной операции
8вчера, 20:52
Ротенберг об МЧМ: «Потери организаторов и TSN составили миллиард долларов, может. Есть только одна вывеска: Россия – Канада, ее нечем заменить»
53вчера, 20:22
Водителю, сбившему форварда «Коламбуса» Годро и его брата, предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве, фальсификации вещдоков и оставлении места ДТП. Ему грозит до 20 лет тюрьмы
13вчера, 19:50
Ротенберг на вопрос о недочетах на «СКА-Арене»: «Пора ввести детектор лжи для журналистов. Мы знаем вас 20 лет, вы ни одного позитивного вопроса не задали. Можете в «Что? Где? Когда?» спросить, вам ответят»
42вчера, 19:17
Гендиректор ФХР о контрактах: «Игроки стали беспрепятственно уезжать из КХЛ. Федерация была готова повоевать за защиту интересов клубов, но лига отказалась»
3вчера, 19:04
Роман Ротенберг: «Канадская телекомпания TSN настаивает, чтобы ИИХФ вернула Россию на МЧМ. Сенсация, но это так. За подробностями обратитесь к канадцам»
56вчера, 18:46
Павлюченко о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «Футбол – №1 для меня. Число болельщиков несопоставимо. В хоккее 5-6 лучших сборных всю жизнь играют между собой»
58вчера, 18:35
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация хоккея ОАЭ о сотрудничестве с ФХР: «Наши школы взяли начало в России, наши тренеры приехали из России. У нас есть даже женская команда» 
9 минут назад
Крикунов о КПК: «От сборной легионеров КХЛ ожидал большего, но у них первая совместная игра. Наши в основном из одной команды, им проще взаимодействовать»
4вчера, 22:04
Ги Буше об «Авангарде»: «Нет вины игроков в том, что бензина не хватает на весь матч. Нужно подтягивать кондиции за счет качественных упражнений»
1вчера, 21:52
Быков о возможном допуске России на ОИ-2026: «Отношусь скептически, политическая ситуация слишком накалена. Отсутствие россиян обедняет хоккей, тормозит эволюцию»
вчера, 21:09
Третьяк о Кузнецове в «России 25» на КПК: «Лидер. Напомнил мне Федорова, который в Квебеке вел партнеров за собой»
5вчера, 20:08
«Автомобилист» поместил Лайпсика в список отказов. Форвард набрал 7 очков в 25 матчах сезона
10вчера, 18:17
Быков о том, что ВЦИОМ назвал хоккей национальным спортом: «На нем не приходится скучать. Фигурное катание и футбол – тоже динамичные, трудно сравнивать. Баскетбол достоин внимания»
вчера, 18:00
Иван Демидов: «Не скажу, что полностью доволен сезоном. С Ротенбергом есть индивидуальные беседы, он часто проводит их не только с молодыми игроками СКА»
1вчера, 17:42
Майоров о национальном спорте: «СМИ задвигают хоккей на второй план. В газете 5 страниц про футбол, одна – про хоккей, и то половина – про НХЛ, которая неинтересна»
10вчера, 17:12
Гендиректор ФХР об отстранении России: «Формулировка ИИХФ – фуфло, чисто политическое решение. Вспомните Израиль – отстранение быстро откатили»
5вчера, 16:28
Рекомендуем