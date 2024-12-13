Кучеров – 5-й россиянин с 5 передачами в матче НХЛ. Форвард «Тампы» повторил достижение Панарина, Малкина, Макарова и Дмитрия Миронова
Никита Кучеров стал пятым россиянином с 5 голевыми передачами в матче НХЛ.
Это достижение покорилось форварду «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (8:3).
Кучеров, набравший 6 (1+5) очков, повторил результат Артемия Панарина («Коламбус», 8 декабря 2017 года), Евгения Малкина («Питтсбург», 20 января 2007 года), Дмитрия Миронова («Анахайм», 12 декабря 1997 года) и Сергея Макарова («Калгари», 25 февраля 1990 года) по числу ассистов за игру среди россиян.
Отметим, что шесть результативных передач в одной игре регулярки НХЛ не делал никто из российских хоккеистов.
Кучеров – 1-й россиянин в НХЛ и 1-й игрок в истории «Тампы» с 2 матчами с 6 очками
Невероятный Кучеров: ШЕСТЬ очков за матч! Повторил личный и клубный рекорды
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Quant Hockey
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