Кучеров с 1+5, Лоутон с покером и Раст с 3+1 – звезды дня в НХЛ

Никита Кучеров, Скотт Лоутон и Брайан Раст – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Питтсбурга » Брайан Раст , набравший 4 (3+1) очка в матче с «Монреалем» (9:2).

Вторая звезда – форвард «Филадельфии» Скотт Лоутон с покером в ворота «Детройта» (4:1). Он отличился в равных составах, в меньшинстве, а также дважды поразил пустые ворота.

Первая звезда – форвард «Тампы » Никита Кучеров с 6 (1+5) очками в матче с «Калгари» (8:3). Он вышел на 2-е место в гонке бомбардиров лиги, а также стал первым игроком «Лайтнинг» и первым россиянином в истории лиги с двумя матчами с 6+ очками за карьеру.

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