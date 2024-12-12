Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ. Он 8-й швед с таким достижением
Мика Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ.
Нападающий «Рейнджерс» отличился в матче против «Баффало» (3:2).
Теперь на счету Мики Зибанежада 699 (300+399) очков в 876 играх НХЛ.
Он стал восьмым шведским игроком в истории лиги, забросившим 300 шайб.
Ранее это удалось Ульфу Далену (301), Хенрику Зеттербергу (337), Даниэлю Седину (393), Томасу Сандстрему (394), Маркусу Нэслунду (395), Даниэлю Альфредссону (444) и Матсу Сундину (564).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба НХЛ
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем