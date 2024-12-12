Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ. Он 8-й швед с таким достижением

Мика Зибанежад забил 300-й гол в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс » отличился в матче против «Баффало» (3:2).

Теперь на счету Мики Зибанежада 699 (300+399) очков в 876 играх НХЛ .

Он стал восьмым шведским игроком в истории лиги, забросившим 300 шайб.

Ранее это удалось Ульфу Далену (301), Хенрику Зеттербергу (337), Даниэлю Седину (393), Томасу Сандстрему (394), Маркусу Нэслунду (395), Даниэлю Альфредссону (444) и Матсу Сундину (564).