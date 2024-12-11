Брукс о Зибанежаде: «Он очень чувствительный. Критика задевает его, проникает в голову, и он начинает терять контроль»
Ларри Брукс заявил о том, что Мика Зибанежад чувствителен к критике.
«Я думаю, что большая часть критики сильно задела [Зибанежада]. Он очень чувствительный. Слишком чувствительный к тому, что о нем говорят другие.
Это проникает ему в голову, и он начинает терять контроль, все сильнее и сильнее запутываясь», – заявил журналист New York Post Ларри Брукс.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Зибанежад провел 27 матчей в составе «Рейнджерс» и отметился 20 (5+15) очками. Подробную статистику шведского форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sportskeeda
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